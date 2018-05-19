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08:28 (мск), источник: Sputnik

Свыше 750 человек эвакуированы из-за схода селя в Сурхандарье

На территории трех махаллинских сходов граждан наблюдался сход селевого потока, который подтопил часть домов. В результате жители были эвакуированы в безопасные места.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям накануне эвакуировало 754 жителей из 116 домов на территории махаллинских сходов граждан «Элобод», «Азларсой» и «Богор» Кумкурганского района Сурхандарьинской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

«18 мая в 17.40 на территории трех махаллинских сходов граждан наблюдался сход селевого потока, который подтопил часть домов. В результате жители были эвакуированы в безопасные места», — отметили в МЧС.

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Для ликвидации последствий схода селевых потоков в районной администрации Кумкурганского района создан оперативный штаб, возглавляемый хокимом района. В состав штаба входят представители УЧС, УВД, коммунальных служб и других ведомств.

«Мобилизованы все необходимые силы и средства. Информации о пострадавших лицах не имеется», — сообщили в МЧС.

Напомним, что за последние четыре дня селевые потоки были зафиксированы еще в трех районах Узбекистана.

В Китабском районе Кашкадарьинской области 14 мая прошли сильные ливневые дожди, приведшие к образованию селевых потоков и подтоплению 4 хозяйств в населённом пункте «Жиллисув». В этот же день в населенном пункте «Лангар» Нурабадского района Самаркандской области погибли три человека.

На следующий день в населенных пунктах «Жом» и «Гирдикургон» Нурабадского района Самаркандской области в результате проливных дождей были подтоплены 62 хозяйства, а 16 мая в населенном пункте «Сариккамиш» Чиракчинского района Кашкадарьинской области из-за селя погибли пятеро человек.

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