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15:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске пенсионер, пытаясь запрыгнуть в вагон, сорвался и упал на платформу

История произошла на железнодорожном вокзале Челябинска.

73-летний дедушка, опаздывал на поезд «Челябинск — Санкт-Петербург» и попытался запрыгнуть в вагон. Схватился за поручень, но не удержался и упал на платформу.

Сотрудники транспортной полиции доставили пенсионера в больницу, он получил перелом шейки бедра.

— В настоящее время сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Транспортные полицейские напоминают, железная дорога зона повышенной опасности, несоблюдение правил поведения на ней может стать причиной травм, а порой и гибели.

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