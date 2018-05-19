В Челябинске пенсионер, пытаясь запрыгнуть в вагон, сорвался и упал на платформу
История произошла на железнодорожном вокзале Челябинска.
История произошла на железнодорожном вокзале Челябинска.
73-летний дедушка, опаздывал на поезд «Челябинск — Санкт-Петербург» и попытался запрыгнуть в вагон. Схватился за поручень, но не удержался и упал на платформу.
Сотрудники транспортной полиции доставили пенсионера в больницу, он получил перелом шейки бедра.
— В настоящее время сотрудники
Транспортные полицейские напоминают, железная дорога зона повышенной опасности, несоблюдение правил поведения на ней может стать причиной травм, а порой и гибели.