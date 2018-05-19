В Челябинске пенсионер, пытаясь запрыгнуть в вагон, сорвался и упал на платформу

73-летний дедушка, опаздывал на поезд «Челябинск — Санкт-Петербург» и попытался запрыгнуть в вагон. Схватился за поручень, но не удержался и упал на платформу.

Сотрудники транспортной полиции доставили пенсионера в больницу, он получил перелом шейки бедра.

— В настоящее время сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, — рассказали в пресс-службе ведомства.