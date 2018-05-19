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10:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Nissan снес светофор на пересечении улиц Кропоткина и Ипподромской

ДТП на пересечении улиц Кропоткина и Ипподромской произошло в Новосибирске утром в субботу, 19 мая. В аварии пострадали два автомобиля Nissan и светофор.

— Nissan Wingroad двигался в направлении улицы Кропоткина со стороны улицы Богдана Хмельницкого на зелёный сигнал светофора, Nissan Almera двигался в противоположную сторону. На перекрестке водитель Almera проигнорировал знак «Движение только прямо или направо» и начал движение налево, — сообщает со ссылкой на очевидца аварии новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Также очевидцы сообщают, что водитель Wingroad попытался уйти от столкновения, задел по касательной Almera и вылетел на тротуар, где врезался в светофор. У автомобиля сильно пострадала передняя часть и сработали подушки безопасности.

Никто из участников аварии не пострадал. Светофор был уничтожен.

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