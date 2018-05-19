Nissan снес светофор на пересечении улиц Кропоткина и Ипподромской

— Nissan Wingroad двигался в направлении улицы Кропоткина со стороны улицы Богдана Хмельницкого на зелёный сигнал светофора, Nissan Almera двигался в противоположную сторону. На перекрестке водитель Almera проигнорировал знак «Движение только прямо или направо» и начал движение налево, — сообщает со ссылкой на очевидца аварии новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Также очевидцы сообщают, что водитель Wingroad попытался уйти от столкновения, задел по касательной Almera и вылетел на тротуар, где врезался в светофор. У автомобиля сильно пострадала передняя часть и сработали подушки безопасности.