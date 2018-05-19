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10:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинской области погрузчик проехался по иномарке и раздавил ее

ДТП сучилось в Златоусте, около завода «Стройтехника» 18 мая. Небольшой погрузчик подмял под себя припаркованный у обочины Ford.

По словам очевидцев, у погрузочной машины отказали тормоза.

Жители выложили фото аварии в группу во ВКонтакте «ЧП ДТП Златоуст. Челябинск». На них видно, что погрузчик раздавил автомобиль, превратив его в груду металла.

— Никто не пострадал, кроме авто, — написал подписчик группы Владимир.

В комментариях жители предположили, что ДТП может быть сговором для получения страховки. Однако одна из очевидцев эту информацию опровергает.

Во время загрузки произошла ошибка.
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