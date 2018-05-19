В Челябинской области погрузчик проехался по иномарке и раздавил ее

Жители выложили фото аварии в группу во ВКонтакте «ЧП ДТП Златоуст. Челябинск». На них видно, что погрузчик раздавил автомобиль, превратив его в груду металла.

В комментариях жители предположили, что ДТП может быть сговором для получения страховки. Однако одна из очевидцев эту информацию опровергает.