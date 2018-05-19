Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лепс экстренно госпитализирован со множественными переломами
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новорожденные близнецы показали силу настоящей братской любви (видео)
Эффектная коммунальная авария в Барнауле (видео)
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
Почему так грустно жить без сексаИстория мужчины, который рассказал о том, что у него до 37 лет было секса, вызвала множество откликов
Лепс экстренно госпитализирован со множественными переломами
Путин получил три срочных звонка из Сербии
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
США просят у РФ продать "Союз", чтобы выйти в космос - СМИ
Отец прыгнул из самолета до аварии, оставив сына
СМИ: Григорий Лепс госпитализирован в тяжелом состоянии
Арестован чиновник по делу о хищении 450 млн руб.
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Матвиенко огорчила россиян: вот как повысят пенсионный возраст
Суд не пощадил Мару Багдасарян
Фоторепортажи
15Замуж за принца
12150 лет со дня рождения Николая II
09:28 (мск), источник: Uzdaily.uz

Женщина пыталась продать семидневную дочь за $4 тыс

Правоохранительные органы г. Ташкента задержали 23-летнюю женщину, которая пыталась продать семидневную дочь за $4 тыс. Об этом сообщает ГУДВ г. Ташкента.

Источник: Uzdaily.uz

В ГУВД г. Ташкента поступили сведения о том, что молодая женщина на территории столицы ищет покупателя для своего ребенка, которого она родила 5 мая.

В ходе проведения данных мероприятий была задержана уроженка одного из районов Ташкентской области 23-летняя Хайринисо Ж. (имя вымышленное).

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 135 («Торговля людьми») Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Мать лишена родительских прав, ребенок передан в дом малютки.

Все новости региона
 Узбекистан и Турция подпишут весомый пакет документов
В Узбекистане намерены внедрить новую модель послевузовского образования
Крушение самолета на Кубе: что известно на данный момент
Какие разногласия могут возникнуть в новом правительстве
Порошенко рассказал о планах Украины на Крымский мост
В Москве аварийно сел Boeing с отказавшим двигателем
Странное зубастое «чудовище» выбросило на пляж в Мексике (фото)
Эпоха одноразовых вещей: почему все так быстро ломается
Живой интерес: иностранные инвесторы укрепляют рубль
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Воробьев должен остаться в сборной Илья Воробьев должен получить еще один шанс на посту наставника сборной России
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь