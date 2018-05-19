Женщина пыталась продать семидневную дочь за $4 тыс
Правоохранительные органы г. Ташкента задержали 23-летнюю женщину, которая пыталась продать семидневную дочь за $4 тыс. Об этом сообщает ГУДВ г. Ташкента.
Правоохранительные органы г. Ташкента задержали 23-летнюю женщину, которая пыталась продать семидневную дочь за $4 тыс. Об этом сообщает ГУДВ г. Ташкента.
В ГУВД г. Ташкента поступили сведения о том, что молодая женщина на территории столицы ищет покупателя для своего ребенка, которого она родила 5 мая.
В ходе проведения данных мероприятий была задержана уроженка одного из районов Ташкентской области 23-летняя Хайринисо Ж. (имя вымышленное).
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 135 («Торговля людьми») Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Мать лишена родительских прав, ребенок передан в дом малютки.