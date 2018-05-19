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09:31 (мск), источник: Tengrinews

25 детей отравились гречкой в школьной столовой в Кызылординской области

25 детей отравились в школьной столовой в Кызылординской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

Источник: Tengrinews

Сообщается, что массовое пищевое отравление зарегистрировано 18 мая 2018 года в селе Келин тобе Жанакорганского района среди 25 учащихся средней школы № 192.

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«В ходе эпидемиологического расследования причиной массового отравления послужило употребление отварной гречки с яйцом. После приема данной пищи спустя 2−3 часа дети с клиническими симптомами обратились за медицинской помощью в медицинское учреждение во врачебную амбулаторию Келин тобе, где им всем была оказана первая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в центральную районную больницу были доставлены четверо детей. Состояние детей на момент осмотра оценивается как средней тяжести с явлениями кишечной инфекции — рвота, послабление стула. Предварительно выставляется диагноз — пищевая токсикоинфекция вызванная сальмонеллой.

«В настоящее время у 21 ребенка состояние оценивается как удовлетворительное, они находятся под медицинским наблюдением на дому. В очаге продолжается углубленное эпидемиологическое расследование данного случая с отбором проб пищевых продуктов, смывов с обьектов окружающей среды, бакпосев работников столовой школы на носительство дезинтерийной группы», — прокомментировала руководитель областного управления здравоохранения Акмарал Альназарова.

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25 детей отравились гречкой в школьной столовой в Кызылординской области
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