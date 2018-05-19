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09:53 (мск), источник: Volga News

В центре Самары ночью 62 человека тушили крупный пожар в жилом доме

В субботу, 19 мая, в 2:09 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Алексея Толстого в Самаре, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел двухэтажный жилой дом на площади 300 кв. м. В его тушении участвовали 62 человека, использовалось 19 единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 3:51.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.

По данным оперативных структур, пожар был в доме № 89 по ул. Алексея Толстого, что находится напротив исторической мечети.

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