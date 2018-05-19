В Москве аварийно сел Boeing с отказавшим двигателем
У Boeing-737, следовавшего из Москвы в Астрахань, в полете отказал двигатель, самолет вернулся во Внуково. Об этом сообщает «Интерфакс».
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У Boeing-737, следовавшего из Москвы в Астрахань, в полете отказал двигатель, самолет вернулся во Внуково. Об этом сообщает «Интерфакс».
Лайнер успешно сел с одним работающим двигателем, судя по данным сайта Flightradar, он успел преодолеть почти половину пути до Астрахани.
«Интерфакс» уточняет, что один из двигателей «Боинга» отказал в районе Воронежа. На борту находились 170 человек.