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09:32 (мск), источник: Lenta.Ru

В Москве аварийно сел Boeing с отказавшим двигателем

У Boeing-737, следовавшего из Москвы в Астрахань, в полете отказал двигатель, самолет вернулся во Внуково. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лайнер успешно сел с одним работающим двигателем, судя по данным сайта Flightradar, он успел преодолеть почти половину пути до Астрахани.

«Интерфакс» уточняет, что один из двигателей «Боинга» отказал в районе Воронежа. На борту находились 170 человек.

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