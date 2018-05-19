Молодой мужчина погиб в огне в Могилевской области

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Мужчина 34-х лет погиб на пожаре в городе Круглое Могилевской области минувшей ночью, сообщили в областном управлении МЧС.

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О возгорании жилого дома спасателям сообщили в половине первого ночи. Когда подразделения МЧС прибыли на месте, дом горел открытым пламенем.

Со слов соседей, спасатели выяснили, что в доме проживал молодой мужчина, который нигде не работал, но при этом характеризовался удовлетворительно. На учете нигде не состоял.

Тело мужчины обнаружили под обрушившимися конструкциями. При этом найти его удалось не сразу — это было затруднено открытым горением и плотным задымлением, подчеркнули в УМЧС по Могилевской области.