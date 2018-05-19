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10:08 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи из-за пожара эвакуировали 30 человек, есть погибший

Ночью на улице Пирогова произошел пожар. Возгорание случилось на кухне в одной из квартир.

Источник: Вести Сочи

Пожарным стало об этом известно в 3:31. На место выехали два расчета.

Из многоэтажного дома были эвакуированы 30 человек. Площадь огня составила 10 м², его потушили в 3:42.

При пожаре пострадала женщина, ее госпитализировали. Один человек погиб, сообщил «Вестям Сочи» начальник городского гарнизона пожарной охраны Алексей Колодко. По его словам, предположительная причина случившегося — короткое замыкание электропроводки.

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