В Самаре пьяный водитель на иномарке «впечатался» в ТЦ «Захар»
В субботу ночью, 19 мая, в Самаре произошла серьезная авария.
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В субботу ночью, 19 мая, в Самаре произошла серьезная авария.
Во втором часу ночи иномарка «Опель» врезалась в торговый центр «Захар» на улице
По словам очевидцев в паблике «ДТП Самара», водитель был пьян, легковушка снесла ограждение, а затем — влетела в первый этаж здания. В автомобиле кроме него находился пассажир. В аварии пострадали оба. В момент составления протокола водитель был пристегнут за правую руку наручниками.