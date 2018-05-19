В Самаре пьяный водитель на иномарке «впечатался» в ТЦ «Захар»

По словам очевидцев в паблике «ДТП Самара», водитель был пьян, легковушка снесла ограждение, а затем — влетела в первый этаж здания. В автомобиле кроме него находился пассажир. В аварии пострадали оба. В момент составления протокола водитель был пристегнут за правую руку наручниками.