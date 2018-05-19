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10:05 (мск), источник: РИАМО

Возгорание пяти автомобилей произошло на востоке Москвы

РИАМО — 19 мая. На улице Краснобогатырская в столице произошло возгорание пяти автомобилей, сведений о пострадавших не было, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Заявка поступила в 00:19 по адресу: улица Краснобогатырская, дом 2. Ликвидировано возгорание в 00:34. Пострадали, к сожалению, пять автомобилей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причины происшествия устанавливаются, сведений о пострадавших не поступало.

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 Возгорание пяти автомобилей произошло на востоке Москвы
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