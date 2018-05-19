Возгорание пяти автомобилей произошло на востоке Москвы
РИАМО — 19 мая. На улице Краснобогатырская в столице произошло возгорание пяти автомобилей, сведений о пострадавших не было, сообщил в субботу РИАМО представитель
РИАМО — 19 мая. На улице Краснобогатырская в столице произошло возгорание пяти автомобилей, сведений о пострадавших не было, сообщил в субботу РИАМО представитель
«Заявка поступила в 00:19 по адресу: улица Краснобогатырская, дом 2. Ликвидировано возгорание в 00:34. Пострадали, к сожалению, пять автомобилей», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что причины происшествия устанавливаются, сведений о пострадавших не поступало.