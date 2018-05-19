На синей ветке метро произошел сбой после падения пассажира на пути

Как сообщили «Фонтанке» читатели, синяя ветка частично встала в начале девятого утра. Пассажиров попросили освободить «Пионерскую», желающим добраться до «Парнаса» рекомендовали пересесть на наземный транспорт. На других станциях по громкой связи предупредили об увеличенных интервалах движения по направлению к конечной. Её, по словам пассажиров ненадолго закрывали.

В справочной метрополитена сбой в движении сузили до четырёх станций: от «Петроградской» до «Удельной». Как объяснили в пресс-службе подземки, интервал в движении был увеличен после того, как на «Чёрной речке» на пути упал человек. Сотрудники метро быстро подняли его на платформу. Очевидцы заметили, как «кого-то с перебинтованной головой» из метро забирала скорая. Сейчас движение на синей ветке восстановлено.