На синей ветке метро произошел сбой после падения пассажира на пути
График движения на
График движения на
Как сообщили «Фонтанке» читатели, синяя ветка частично встала в начале девятого утра. Пассажиров попросили освободить «Пионерскую», желающим добраться до «Парнаса» рекомендовали пересесть на наземный транспорт. На других станциях по громкой связи предупредили об увеличенных интервалах движения по направлению к конечной. Её, по словам пассажиров ненадолго закрывали.
В справочной метрополитена сбой в движении сузили до четырёх станций: от «Петроградской» до «Удельной». Как объяснили в