Две волгоградки получили травмы после поездок в автобусах

И по-прежнему страдают в них ни в чем не повинные пассажиры. Только за 18 мая в больницу попали сразу две женщины-пассажирки «Волгобаса». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

Одну из них в 10.30 привезли в больницу с травмой головы из Краснооктябрьского района. Автобус, в котором ехала эта 51-летняя волгоградка, резко вильнул во время движения по улице Еременко, пассажирка не удержалась и упала.