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15:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Две волгоградки получили травмы после поездок в автобусах

Даже самые современные и комфортные автобусы небезопасны, пока за их рулем сидят невнимательные и беспечные водители. Например, в Волгограде большие автобусы почти вытеснили с дорог неуклюжие маршрутки, а число ДТП с участием общественного транспорта меньше не стало.

И по-прежнему страдают в них ни в чем не повинные пассажиры. Только за 18 мая в больницу попали сразу две женщины-пассажирки «Волгобаса». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

Одну из них в 10.30 привезли в больницу с травмой головы из Краснооктябрьского района. Автобус, в котором ехала эта 51-летняя волгоградка, резко вильнул во время движения по улице Еременко, пассажирка не удержалась и упала.

Второе ДТП с участием «Волгабаса» произошло чуть позже — в 14.30 — на Университетском проспекте. Автобус отъезжал от остановки, а 77-летняя бабушка, находясь в салоне, еще не успела взяться за поручень. Результат тот же — упала, получила травму головы.

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