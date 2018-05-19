Самолет Boeing совершил экстренную посадку после отказа двигателя над Воронежем
У самолета Boeing 737, выполнявшего рейс Москва — Астрахань, отказал двигатель в воздухе над Воронежем. Об этом сообщило издание Интерфакс в субботу, 19 мая.
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У самолета Boeing 737, выполнявшего рейс Москва — Астрахань, отказал двигатель в воздухе над Воронежем. Об этом сообщило издание Интерфакс в субботу, 19 мая.
По данным издания, после отказа правого двигателя в небе над Воронежем самолет развернулся и вернулся обратно в аэропорт. Лайнер приземлился на одном работающем двигателе во «Внуково».
На борту было около 170 пассажиров. Пострадавших нет. Лайнер принадлежит компании «Победа».