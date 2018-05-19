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10:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Самолет Boeing совершил экстренную посадку после отказа двигателя над Воронежем

У самолета Boeing 737, выполнявшего рейс Москва — Астрахань, отказал двигатель в воздухе над Воронежем. Об этом сообщило издание Интерфакс в субботу, 19 мая.

По данным издания, после отказа правого двигателя в небе над Воронежем самолет развернулся и вернулся обратно в аэропорт. Лайнер приземлился на одном работающем двигателе во «Внуково».

На борту было около 170 пассажиров. Пострадавших нет. Лайнер принадлежит компании «Победа».

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