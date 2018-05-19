В Светлогорске женщина фиктивно зарегистрировала в квартире 10 иностранцев
В Светлогорске 37-летняя местная жительница подозревается в нарушении миграционного законодательства. Об этом, в субботу, 19 мая, сообщает
В Светлогорске 37-летняя местная жительница подозревается в нарушении миграционного законодательства. Об этом, в субботу, 19 мая, сообщает
По сведениям полиции, подозреваемая фиктивно поставила на учет 10 граждан из Средней Азии без намерения предоставить им помещение для пребывания. На самом деле в квартире, где их зарегистрировали, они не проживали, и с хозяйкой не знакомы.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина. Максимальное наказание за совершение этого преступления — 3 года лишения свободы.