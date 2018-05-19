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12:08 (мск), источник: РИА Новости

Жертвами ДТП под Воронежем стали три женщины и школьник

ВОРОНЕЖ, 19 мая — РИА Новости. Три женщины и школьник погибли при столкновении иномарки с грузовиком под Воронежем, в больнице находится один мужчина, сообщает главное управление МВД по региону.

Источник: РИА Новости

Ранее источник в экстренных службах информировал РИА Новости, что авария произошла утром 19 мая на 22-м километре автодороги «Воронеж-Нововоронеж». По данным источника, столкнулись легковой автомобиль и грузовик, погибли четыре человека, в том числе ребенок.

«В 07.45 часов в Каширском районе на 26-м километре автодороги “Воронеж — Нововоронеж”, по предварительным данным, водитель автомобиля Lifan, двигаясь со стороны Воронежа, допустил столкновение со встречным автомобилем “Тонар” под управлением 50-летнего жителя Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель ГУМВД области, установлены личности погибших: женщина-водитель, 1977 года рождения, женщина 1953 года рождения, женщина на вид 30 лет и мальчик 2007 года рождения. В больнице находится мужчина 1951 года рождения — пассажир легкового автомобиля. Все они — жители Воронежской области.

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