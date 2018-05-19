Жертвами ДТП под Воронежем стали три женщины и школьник

Источник: РИА Новости

Ранее источник в экстренных службах информировал РИА Новости, что авария произошла утром 19 мая на 22-м километре автодороги «Воронеж-Нововоронеж». По данным источника, столкнулись легковой автомобиль и грузовик, погибли четыре человека, в том числе ребенок.

«В 07.45 часов в Каширском районе на 26-м километре автодороги “Воронеж — Нововоронеж”, по предварительным данным, водитель автомобиля Lifan, двигаясь со стороны Воронежа, допустил столкновение со встречным автомобилем “Тонар” под управлением 50-летнего жителя Белгородской области», — говорится в сообщении.