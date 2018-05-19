В Уфе на дорогу упал строительный кран
УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе, в микрорайоне Сипайлово, на проезжую часть по улице Набережной упал строительный кран.
УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе, в микрорайоне Сипайлово, на проезжую часть по улице Набережной упал строительный кран.
Очевидцы 19 мая поделились записью случившегося. Предварительно известно, что пострадавших нет.
«Никого не зацепило, никто не пострадал», — сообщают свидетели происшествия.
На месте случившегося работают строители и службы города, они занялись ликвидацией последствий обрушения. Опасный участок дороги огородили.
«Никто в инциденте не пострадал. Кран установлен на опоры. Проблемных вопросов нет», — проинформировали в