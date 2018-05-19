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12:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на дорогу упал строительный кран

УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе, в микрорайоне Сипайлово, на проезжую часть по улице Набережной упал строительный кран.

Очевидцы 19 мая поделились записью случившегося. Предварительно известно, что пострадавших нет.

«Никого не зацепило, никто не пострадал», — сообщают свидетели происшествия.

На месте случившегося работают строители и службы города, они занялись ликвидацией последствий обрушения. Опасный участок дороги огородили.

«Никто в инциденте не пострадал. Кран установлен на опоры. Проблемных вопросов нет», — проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

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