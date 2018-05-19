В Воронежской области мужчина украл автомобиль своего товарища и сдал на металлолом
В отдел МВД России по Бобровскому району обратился 49-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него украли автомобиль.
В отдел МВД России по Бобровскому району обратился 49-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него украли автомобиль.
Выяснилось, что в конце февраля этого года возле дома знакомого в селе Коршево мужчина оставил свой ВАЗ-2110 в нерабочем состоянии. Через несколько месяцев он вернулся, чтобы забрать свой автомобиль. Но на месте его не оказалось. Тогда владелец транспортного стредства стал звонить приятелю. Однако на связь он не выходил и избегал встреч. Тогда мужчина написал заявление в полицию.
— Благодаря полученной оперативной информации, были установлены обстоятельства совершения противоправного деяния и личность подозреваемого. Им оказался 28-летний, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений приятель потерпевшего, — сообщили в
Мужчина признал вину. Со слов задержанного, ему срочно понадобились деньги, и он сдал автомобиль в пункт приема металлолома.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».