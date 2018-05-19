В Воронежской области мужчина украл автомобиль своего товарища и сдал на металлолом

Выяснилось, что в конце февраля этого года возле дома знакомого в селе Коршево мужчина оставил свой ВАЗ-2110 в нерабочем состоянии. Через несколько месяцев он вернулся, чтобы забрать свой автомобиль. Но на месте его не оказалось. Тогда владелец транспортного стредства стал звонить приятелю. Однако на связь он не выходил и избегал встреч. Тогда мужчина написал заявление в полицию.