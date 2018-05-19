Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лепс экстренно госпитализирован со множественными переломами
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Соцсети восхитила красота 5-летней внучки Федора Бондарчука
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
Свадьба Маркл и принца Гарри: что нужно знать о влюбленных
Почему так грустно жить без сексаИстория мужчины, который рассказал о том, что у него до 37 лет было секса, вызвала множество откликов
Лепс экстренно госпитализирован со множественными переломами
Путин получил три срочных звонка из Сербии
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
"Все с ней спали": откровения работника Волочковой попали в Сеть
Отец прыгнул из самолета до аварии, оставив сына
Глава Сербии сообщил о срочных звонках Путину с просьбой о помощи
Вертолет сбросил контейнер с боеприпасами на школу
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
16:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области мужчина украл автомобиль своего товарища и сдал на металлолом

В отдел МВД России по Бобровскому району обратился 49-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него украли автомобиль.

Выяснилось, что в конце февраля этого года возле дома знакомого в селе Коршево мужчина оставил свой ВАЗ-2110 в нерабочем состоянии. Через несколько месяцев он вернулся, чтобы забрать свой автомобиль. Но на месте его не оказалось. Тогда владелец транспортного стредства стал звонить приятелю. Однако на связь он не выходил и избегал встреч. Тогда мужчина написал заявление в полицию.

— Благодаря полученной оперативной информации, были установлены обстоятельства совершения противоправного деяния и личность подозреваемого. Им оказался 28-летний, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений приятель потерпевшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Мужчина признал вину. Со слов задержанного, ему срочно понадобились деньги, и он сдал автомобиль в пункт приема металлолома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Все новости региона
 Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в третий раз станет отцом
Свадебное платье Меган Маркл обошлось в $135 тысяч
Принц Гарри женился на Меган Маркл
Порошенко рассказал о планах Украины на Крымский мост
Виктория Бекхэм нарушила традицию на свадьбе принца Гарри
Знарку предложили вернуться в сборную России
Почему хамон такой дорогой?
Как женились русские цари и почему они были счастливее Виндзоров
Репортаж из соцсетей: как фанаты смотрели королевскую свадьбу
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
ФХР хочет сохранить нынешний тренерский штаб сборной России В апреле Олег Знарок покинул пост главного тренера российской сборной, и. о. главного тренера команды был назначен Илья Воробьев
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Мы знаем, чем ты займешься сегодня. Ровно как и все редакторы на «Леди Mail.Ru». Да что там, как и весь мир!
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь