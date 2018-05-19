В Перми эвакуировали сотрудников и посетителей ТРЦ «Колизей-синема»
Очевидцы сообщили в социальных сетях, что в Перми в
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Очевидцы сообщили в социальных сетях, что в Перми в
Десятки человек вывели на улицу.
В МЧС по Пермскому краю корреспонденту «АиФ-Прикамье» сообщили, что никаких чрезвычайных ситуаций нет.
«Администрация ТРЦ “Колизей-синема” отрабатывает на учениях порядок действий и эвакуацию персонала и посетителей», — рассказали в ведомстве.