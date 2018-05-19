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12:58 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми эвакуировали сотрудников и посетителей ТРЦ «Колизей-синема»

Очевидцы сообщили в социальных сетях, что в Перми в торгово-развлекательном центре «Колизей-синема» (на ул. Куйбышева, 16) произошла эвакуация.

Десятки человек вывели на улицу.

В МЧС по Пермскому краю корреспонденту «АиФ-Прикамье» сообщили, что никаких чрезвычайных ситуаций нет.

«Администрация ТРЦ “Колизей-синема” отрабатывает на учениях порядок действий и эвакуацию персонала и посетителей», — рассказали в ведомстве.

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