В Татарстане возбудили дело на сотрудников Минэкологии: по нему проходит замминистра

По данному делу также проходит замминистра экологии РТ 40-летний Инсаф Галиуллин, но его статус — свидетель или подозреваемый, пока неизвестен. Информацию сообщил источник ProKazan.ru, также ряд подробностей сообщили в казанской природоохранной прокуратуре.

По данным правоохранительных органов, «должностные лица регионального органа государственной власти» превысили свои полномочия и заключили госконтракт на сумму более 70 млн рублей с исполнителем, который не имеет лицензии на обращение с опасными отходами. Кроме того, акт приема работ подписан без их фактического выполнения.

Как стало известно, речь идет о рекультивации земель с мая по октябрь 2017 года на ряде улиц Буинска, при этом нефтепродукты после рекультивации не были утилизированы и хранятся на производственной базе в Нижнекамске.