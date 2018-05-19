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13:21 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане возбудили дело на сотрудников Минэкологии: по нему проходит замминистра

В Татарстане было возбуждено дело на сотрудников Министерства экологии РТ, которых подозревают в похищении свыше 70 млн рублей при работах по очистке земель в Буинске от нефтепродуктов.

По данному делу также проходит замминистра экологии РТ 40-летний Инсаф Галиуллин, но его статус — свидетель или подозреваемый, пока неизвестен. Информацию сообщил источник ProKazan.ru, также ряд подробностей сообщили в казанской природоохранной прокуратуре.

По данным правоохранительных органов, «должностные лица регионального органа государственной власти» превысили свои полномочия и заключили госконтракт на сумму более 70 млн рублей с исполнителем, который не имеет лицензии на обращение с опасными отходами. Кроме того, акт приема работ подписан без их фактического выполнения.

Как стало известно, речь идет о рекультивации земель с мая по октябрь 2017 года на ряде улиц Буинска, при этом нефтепродукты после рекультивации не были утилизированы и хранятся на производственной базе в Нижнекамске.

По делу, возбужденному по статьям «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» и «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства», также проходят ряд директоров предприятий и частный бизнесмен из Казани.

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