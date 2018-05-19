Страшная находка: На берегу озера в пригороде Кишинева обнаружена сумка с трупом
По предварительным данным погибшей было около 30 лет.
По предварительным данным погибшей было около 30 лет.
На берегу озера в кишиневском пригороде Гратиешты в субботу, 19 мая, нашли сумку с трупом молодой женщины, сообщает unimedia.info.
«Звонок о подозрительной сумке поступил сегодня утром, примерно в 9 часов. На место происшествия выехали полицейские и медики. Погибшей около 30 лет. Детали произошедшего выясняются» — сообщила корреспонденту «КП»