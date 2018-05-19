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12:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Страшная находка: На берегу озера в пригороде Кишинева обнаружена сумка с трупом

По предварительным данным погибшей было около 30 лет.

На берегу озера в кишиневском пригороде Гратиешты в субботу, 19 мая, нашли сумку с трупом молодой женщины, сообщает unimedia.info.

«Звонок о подозрительной сумке поступил сегодня утром, примерно в 9 часов. На место происшествия выехали полицейские и медики. Погибшей около 30 лет. Детали произошедшего выясняются» — сообщила корреспонденту «КП» пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Молдовы Марьяна Бециву.

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