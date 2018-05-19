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13:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом при пожаре погиб 32-летний мужчина

У волгоградских спасателей начались горячие деньки, причем в прямом смысле. Температура воздуха на улице зашкаливает за тридцатиградусную отметку, и в области объявлен режим чрезвычайной пожароопасности.

А тут еще и некоторые волгоградцы добавляют происшествий своим беспечным отношением к безопасности. Одному из таких его беспечности стоила жизни. Произошла трагедия 19 мая в Камышине Волгоградской области.

Тревожное сообщение на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 01.51 ночи. Люди сообщили, что в пятиэтажном доме по улице Терешковой вспыхнул пожар в одной из двухкомнатных квартир.

Когда пожарные прибыли к месту ЧП, квартира уже была полностью в дыму. В одной из комнат полыхал диван, уточняют «КП-Волгград» в ГУ МЧС по региону.

К сожалению, спасти хозяина жилища не удалось. 32-летний мужчина уже не подавал признаков жизни, когда медики прибыли на вызов. А экспертам еще предстоит выяснить причину пожара, который унес жизнь камышанина.

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