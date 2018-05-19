Под Волгоградом при пожаре погиб 32-летний мужчина

А тут еще и некоторые волгоградцы добавляют происшествий своим беспечным отношением к безопасности. Одному из таких его беспечности стоила жизни. Произошла трагедия 19 мая в Камышине Волгоградской области.

Тревожное сообщение на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 01.51 ночи. Люди сообщили, что в пятиэтажном доме по улице Терешковой вспыхнул пожар в одной из двухкомнатных квартир.

Когда пожарные прибыли к месту ЧП, квартира уже была полностью в дыму. В одной из комнат полыхал диван, уточняют «КП-Волгград» в ГУ МЧС по региону.