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13:24 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге пьяный авиадебошир пытался сорвать погоны с полицейского

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пьяного 51-летнего мужчину, которого нецензурно выражался и пытался сорвать погоны с сотрудника полиции, сняли с рейса Санкт-Петербург-Астана в аэропорту Пулково, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА Новости

«Мужчина был снят с рейса. При доставлении в дежурную часть он размахивал руками, пытался оторвать погоны на форменном обмундировании сотрудника полиции. Злоумышленник был помещен в камеру содержания задержанных лиц. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался», — сказала Волк.

По ее словам, перед взлетом самолета мужчина стал вести себя агрессивно и отказывался занять свое кресло, нарушитель громко выражался нецензурной бранью, грубил членам экипажа и мешал другим пассажирам.

На авиадебошира завели дело об административном правонарушении, предусмотренное статьями «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Мелкое хулиганство».

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