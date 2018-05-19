В Петербурге пьяный авиадебошир пытался сорвать погоны с полицейского

Источник: РИА Новости

«Мужчина был снят с рейса. При доставлении в дежурную часть он размахивал руками, пытался оторвать погоны на форменном обмундировании сотрудника полиции. Злоумышленник был помещен в камеру содержания задержанных лиц. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался», — сказала Волк.

По ее словам, перед взлетом самолета мужчина стал вести себя агрессивно и отказывался занять свое кресло, нарушитель громко выражался нецензурной бранью, грубил членам экипажа и мешал другим пассажирам.