Под Зеленоградском водитель пошел на обгон и врезался в дерево, погиб пассажир
В Зеленоградском районе в результате ДТП погиб 26-летний пассажир. Об этом в субботу, 19 мая, сообщает
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В Зеленоградском районе в результате ДТП погиб 26-летний пассажир. Об этом в субботу, 19 мая, сообщает
Инцидент произошел в 10 вечера на 13 километре дороги
25-летний водитель «Ауди» пошел на обгон, но не справился с управлением и врезался в дерево.
Пассажир легковушки погиб на месте.