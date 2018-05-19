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13:30 (мск), источник: Новый Калининград

Под Зеленоградском водитель пошел на обгон и врезался в дерево, погиб пассажир

В Зеленоградском районе в результате ДТП погиб 26-летний пассажир. Об этом в субботу, 19 мая, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в 10 вечера на 13 километре дороги Переславское-Круглово.

25-летний водитель «Ауди» пошел на обгон, но не справился с управлением и врезался в дерево.

Пассажир легковушки погиб на месте.

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