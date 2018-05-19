4-летний мальчик пропал в Алматы
В Алматы пропал без вести 4-летний мальчик, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
В Алматы пропал без вести 4-летний мальчик, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Сообщается, что Комеков Арсен 2014 года рождения пропал без вести 17 мая в микрорайоне Шанырак в Алатауском районе Алматы. Он во второй половине дня играл за воротами дома без присмотра взрослых и ушел в неизвестном направлении.
«В полицию о пропаже мальчика его родные сообщили в начале десятого ночи, после того, как их самостоятельные поиски не принесли результатов. Незамедлительно из числа сотрудников криминальной полиции, ювенальной полиции, участковых инспекторов,
Она отметила, что в первую очередь были проверены опасные для ребенка места: канализационные люки, колодцы, канавы, каналы, траншеи, местность с зарослями и речками, пруды, заброшенные дома, чердаки и прочее.
«Осуществили поквартирный обход 26 тысяч 600 домов, опросили 18 тысяч человек. Одна из женщин сообщила, что в тот день около 20.00 часов у магазина видела плачущего мальчика, но
Ориентировки с данными мальчика направлены во все полицейские подразделения приграничных районов и областей. В полиции сообщили, что в день пропажи Арсен был одет в черную футболку с красной полоской на груди,
«Всех граждан, встречавших этого малыша или владеющих