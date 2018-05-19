4-летний мальчик пропал в Алматы

Источник: Tengrinews

Сообщается, что Комеков Арсен 2014 года рождения пропал без вести 17 мая в микрорайоне Шанырак в Алатауском районе Алматы. Он во второй половине дня играл за воротами дома без присмотра взрослых и ушел в неизвестном направлении.

«В полицию о пропаже мальчика его родные сообщили в начале десятого ночи, после того, как их самостоятельные поиски не принесли результатов. Незамедлительно из числа сотрудников криминальной полиции, ювенальной полиции, участковых инспекторов, дорожно-патрульной полиции, кинологов со специально обученными собаками и военнослужащих Национальной гвардии были созданы мобильные поисковые группы. На начальном этапе их было 23, сейчас количество групп составляет 34. Общее количество задействованных в поиске ребенка полицейских составляет свыше 100 человек», — сообщила официальный представитель ДВД Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

Она отметила, что в первую очередь были проверены опасные для ребенка места: канализационные люки, колодцы, канавы, каналы, траншеи, местность с зарослями и речками, пруды, заброшенные дома, чердаки и прочее.

«Осуществили поквартирный обход 26 тысяч 600 домов, опросили 18 тысяч человек. Одна из женщин сообщила, что в тот день около 20.00 часов у магазина видела плачущего мальчика, но почему-то не придала этому особого значения. Параллельно сотрудники оперативных подразделений полиции изучают данные с камер видеонаблюдения объектов, расположенных в этом микрорайоне», — добавила Азирбек.

Ориентировки с данными мальчика направлены во все полицейские подразделения приграничных районов и областей. В полиции сообщили, что в день пропажи Арсен был одет в черную футболку с красной полоской на груди, темно-синее трико, на ногах кроссовки черного цвета. Рост мальчика — около 100 сантиметров, особых примет нет.