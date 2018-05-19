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13:36 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии на трассе М-5 легковушка влетела в фуру и загорелась

В субботу днем на трассе М-5 в Башкирии произошло ДТП с участием большегруза.

Как сообщает очевидец, вблизи поселка Топоринка легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, а затем вспыхнул.

— Легковушка въехала в фуру и загорелась. Водитель жив, — поделился очевидец происшествия.

Видео с места аварии было опубликовано в соцсетях. По словам очевидцев, на трассе в обоих направлениях образовалась крупная пробка. На место аварии прибыли пожарные и полиция. По предварительной информации, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

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