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14:18 (мск), источник: РИА Крым

Пенсионерка на скутере врезалась в иномарку в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости Крым. В аварии с участием скутера и легкового автомобиля Ford пострадала пенсионерка. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

ДТП произошло накануне в селе Калиновка Ленинского района. 70-летняя женщина не справилась с управлением скутером и врезалась в иномарку. В результате аварии пострадала водитель двухколесного транспорта. У нее диагностировали ушиб коленного сустава и бедра, ушибленную рану лобной области. Она доставлена в Ленинскую больницу.

Сотрудники МЧС обеспечили на месте происшествия противопожарную безопасность.

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