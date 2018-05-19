Пенсионерка на скутере врезалась в иномарку в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости Крым. В аварии с участием скутера и легкового автомобиля Ford пострадала пенсионерка. Об этом РИА Новости Крым сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости Крым. В аварии с участием скутера и легкового автомобиля Ford пострадала пенсионерка. Об этом РИА Новости Крым сообщили в
ДТП произошло накануне в селе Калиновка Ленинского района. 70-летняя женщина не справилась с управлением скутером и врезалась в иномарку. В результате аварии пострадала водитель двухколесного транспорта. У нее диагностировали ушиб коленного сустава и бедра, ушибленную рану лобной области. Она доставлена в Ленинскую больницу.
Сотрудники МЧС обеспечили на месте происшествия противопожарную безопасность.