По Омску ездили 33 неисправных маршрутки
Полицейские провели в Омской области очередной рейд «Маршрутка».
Полицейские провели в Омской области очередной рейд «Маршрутка».
По уже недоброй традиции снова обнаружили большое количество нарушений — некоторые были чисто формальными. Но сотрудники Госавтоинспекции нашли и такие недочеты, которые напрямую угрожали безопасности пассажиров.
Как сообщает
Кроме того, 13 водителей нарушили правила перевозки людей, а 11 ездили непристегнутыми. На владельца одной маршрутки составили протокол с формулировкой «неисправные рулевое управление и тормозная система».
За нарушения правил эксплуатации подвижного состава к административной ответственности привлекли два должностных лица.