По Омску ездили 33 неисправных маршрутки

Источник: Комсомольская правда

По уже недоброй традиции снова обнаружили большое количество нарушений — некоторые были чисто формальными. Но сотрудники Госавтоинспекции нашли и такие недочеты, которые напрямую угрожали безопасности пассажиров.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, только за сутки инспекторы выявили 187 нарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения. Из них 33 маршрутки ездили с техническими неисправностями, в 33 выявлено нарушение правил пользования внешними световыми приборами.

Кроме того, 13 водителей нарушили правила перевозки людей, а 11 ездили непристегнутыми. На владельца одной маршрутки составили протокол с формулировкой «неисправные рулевое управление и тормозная система».