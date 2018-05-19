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14:00 (мск), источник: Комсомольская правда

По Омску ездили 33 неисправных маршрутки

Полицейские провели в Омской области очередной рейд «Маршрутка».

Источник: Комсомольская правда

По уже недоброй традиции снова обнаружили большое количество нарушений — некоторые были чисто формальными. Но сотрудники Госавтоинспекции нашли и такие недочеты, которые напрямую угрожали безопасности пассажиров.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, только за сутки инспекторы выявили 187 нарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения. Из них 33 маршрутки ездили с техническими неисправностями, в 33 выявлено нарушение правил пользования внешними световыми приборами.

Кроме того, 13 водителей нарушили правила перевозки людей, а 11 ездили непристегнутыми. На владельца одной маршрутки составили протокол с формулировкой «неисправные рулевое управление и тормозная система».

За нарушения правил эксплуатации подвижного состава к административной ответственности привлекли два должностных лица.

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