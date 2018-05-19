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14:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

Двое мужчин пострадали в перевернувшейся «Ладе» в Муслюмовском районе Татарстана

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Двое мужчин пострадали в перевернувшейся «Ладе» в Муслюмовском районе Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

О ДТП возле села Верхний Табын сообщил очевидец по единому номеру вызова экстренных служб 112 около одиннадцати часов вечера в пятницу, 18 мая.

Прибывшие к месту аварии пожарные обнаружили в кювете перевернувшийся автомобиль «Лада Калина». Огнеборцы сразу же отключили аккумулятор у разбитого авто.

Из машины спасли двух мужчин — 37-летнего водителя легковушки и 37-летнего пассажира. Оба мужчины получили в результате аварии множественные порезы рук и сотрясение мозга.

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