Двое мужчин пострадали в перевернувшейся «Ладе» в Муслюмовском районе Татарстана
(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Двое мужчин пострадали в перевернувшейся «Ладе» в Муслюмовском районе Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Двое мужчин пострадали в перевернувшейся «Ладе» в Муслюмовском районе Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в
О ДТП возле села Верхний Табын сообщил очевидец по единому номеру вызова экстренных служб 112 около одиннадцати часов вечера в пятницу, 18 мая.
Прибывшие к месту аварии пожарные обнаружили в кювете перевернувшийся автомобиль «Лада Калина». Огнеборцы сразу же отключили аккумулятор у разбитого авто.
Из машины спасли двух мужчин — 37-летнего водителя легковушки и 37-летнего пассажира. Оба мужчины получили в результате аварии множественные порезы рук и сотрясение мозга.