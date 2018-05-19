Пять пострадавших: в Феодосии столкнулись две легковушки
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости Крым. В столкновении двух легковых автомобилей в Феодосии пострадали пять человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости Крым. В столкновении двух легковых автомобилей в Феодосии пострадали пять человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в
Авария с участием автомобилей ВАЗ-2109 и Renault произошла в ночь на субботу на перекрестке Симферопольского шоссе и улицы Володарская. На место происшествия немедленно прибыли службы экстренного реагирования. Как выяснилось, все пострадавшие — пассажиры отечественного авто.
«В результате ДТП пострадали пять человек из автомобиля ВАЗ-2109, все они жители Феодосии. Пострадавшие доставлены в Феодосийскую городскую больницу», — уточнили в ведомстве.