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14:20 (мск), источник: РИА Крым

Пять пострадавших: в Феодосии столкнулись две легковушки

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости Крым. В столкновении двух легковых автомобилей в Феодосии пострадали пять человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Источник: РИА "Новости"

Авария с участием автомобилей ВАЗ-2109 и Renault произошла в ночь на субботу на перекрестке Симферопольского шоссе и улицы Володарская. На место происшествия немедленно прибыли службы экстренного реагирования. Как выяснилось, все пострадавшие — пассажиры отечественного авто.

«В результате ДТП пострадали пять человек из автомобиля ВАЗ-2109, все они жители Феодосии. Пострадавшие доставлены в Феодосийскую городскую больницу», — уточнили в ведомстве.

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