Под Анапой иномарка влетела в забор частного дома
Инцидент случился в поселке Супсех, что под Анапой.
Инцидент случился в поселке Супсех, что под Анапой.
Водитель автомобиля Daewoo поворачивал с улицы Советской на Лермонтова и на большой скорости протаранил забор частного дома. Половина ограждения сломалась под натиском машины, а половина осталась на месте. Передняя часть иномарки попала во двор.
Очевидцы сообщают, что водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения.
Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.