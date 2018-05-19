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14:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Анапой иномарка влетела в забор частного дома

Инцидент случился в поселке Супсех, что под Анапой.

Водитель автомобиля Daewoo поворачивал с улицы Советской на Лермонтова и на большой скорости протаранил забор частного дома. Половина ограждения сломалась под натиском машины, а половина осталась на месте. Передняя часть иномарки попала во двор.

Очевидцы сообщают, что водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения.

Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

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