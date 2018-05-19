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16:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде юриста штрафовали на 30 тысяч за воспрепятствование правосудию

В Калининграде юриста осудили за воспрепятствование правосудию. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В прошлом году в Балтийском гарнизонном военном суде рассматривалось дело в отношении калининградца, которого обвиняли в пьяном вождении. Представитель обвиняемого в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в графе «С результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения» дописал частицу «не» перед первоначально имеющейся записью «согласен».

Суд признал юриста виновным в воспрепятствовании правосудию и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

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