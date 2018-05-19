В Самаре полицейские в толпе задержали вора, укравшего деньги из кассы кафе

Они просто патрулировали улицы рядом и заметили, как мужчина убегает от человека в форменной одежде.

— Мужчина приехал в Самару из другого населенного пункта региона, он зашел в кафе и на последние деньги купил прохладительный напиток. Но не ушел, а заметил открытый кассовый аппарат, встал рядом и начал по одной купюре вытаскивать. Когда у него оказалось в руках 4 тыс. рублей, его заметили. Мужчина стал убегать, — рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.