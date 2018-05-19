Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лепс экстренно госпитализирован со множественными переломами
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым
Анастасия Заваротнюк больше не скрывает правду о муже
Образ дня: Ванесса Паради в сверкающем платье
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Возвращение моряков в Крым поставит крест на Порошенко - СМИ
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
"Все с ней спали": откровения работника Волочковой попали в Сеть
Отец прыгнул из самолета до аварии, оставив сына
От охранника Путина до сына экс-главы ФСБ: новички правительства
СМИ: Лепс госпитализирован в тяжелом состоянии
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
14:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре полицейские в толпе задержали вора, укравшего деньги из кассы кафе

В Самаре мужчина украл из кафе на пересечении улиц Авроры и Аэродромной 4 тыс. рублей и попытался скрыться. Но исчезнуть он не успел: в толпе ему на встречу выбежали двое сотрудников полиции.

Источник: Комсомольская правда

Они просто патрулировали улицы рядом и заметили, как мужчина убегает от человека в форменной одежде.

— Мужчина приехал в Самару из другого населенного пункта региона, он зашел в кафе и на последние деньги купил прохладительный напиток. Но не ушел, а заметил открытый кассовый аппарат, встал рядом и начал по одной купюре вытаскивать. Когда у него оказалось в руках 4 тыс. рублей, его заметили. Мужчина стал убегать, — рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Виктор Владимиров и Марат Аюпов задержали незадачливого воришку и доставили его в отделение. Оказалось, что 38-летний мужчина раньше уже совершал разбойное нападение и привлекался к ответственности.

Все новости региона
 Как Россия может заработать на Северном морском пути
Нужен ли в России прогрессивный подоходный налог
В Тегеране пригрозили возобновить обогащение урана до 20%
Порошенко рассказал о планах Украины на Крымский мост
Виктория Бекхэм нарушила традицию на свадьбе принца Гарри
Почему хамон такой дорогой?
Сумасшедшие фанаты: как люди смотрят королевскую свадьбу (фото)
Как женились русские цари и почему они были счастливее Виндзоров
Замуж за принца. Почему Меган Маркл не стала принцессой
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
ФХР хочет сохранить нынешний тренерский штаб сборной России В апреле Олег Знарок покинул пост главного тренера российской сборной, и. о. главного тренера команды был назначен Илья Воробьев
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Мы знаем, чем ты займешься сегодня. Ровно как и все редакторы на «Леди Mail.Ru». Да что там, как и весь мир!
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь