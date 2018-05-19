Продавца госнаград СССР задержали в центре Москвы

«Участковыми полиции задержан 23-летний приезжий, подозреваемый в сбыте государственных наград. При личном досмотре у него изъяты юбилейные медали «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», а также медаль «За Победу над Германией», — говорится в сообщении.