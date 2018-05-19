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13:49 (мск), источник: РИАМО

Продавца госнаград СССР задержали в центре Москвы

РИАМО — 19 мая. Сотрудники полиции в столичном районе Арбат задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте государственных наград времен СССР, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Участковыми полиции задержан 23-летний приезжий, подозреваемый в сбыте государственных наград. При личном досмотре у него изъяты юбилейные медали «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», а также медаль «За Победу над Германией», — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что медали являются подлинными государственными наградами СССР. Задержанный пояснил, что ордена он нашел на улице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ (сбыт государственных наград). Мужчину поместили под подписку о невыезде.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление законного владельца наград.

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