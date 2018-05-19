В Ростове-на-Дону задержали наркодилера с тремя килограммами «соли»
В Октябрьском районе южной столицы оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по
В Октябрьском районе южной столицы оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по
— В сумке обнаружили несколько пакетов с расфасованным в них наркотиков, которые, как признался сам задержанные, он хранил для продажи, — сообщили газете «КП — Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области.
В настоящее время в отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере», санкции которой предусматривают до 20 лет лишения свободы.