В Ростове-на-Дону задержали наркодилера с тремя килограммами «соли»

В Октябрьском районе южной столицы оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по Ростову-на-Дону задержали 31-летнего местного жителя, который нес в своей сумке 3 кг наркотиков, идентифицированные позже экспертами как N-метилэфедрон — вещество из разряда амфетаминов, известное в узких кругах как «соль».