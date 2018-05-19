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14:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону задержали наркодилера с тремя килограммами «соли»

В Октябрьском районе южной столицы оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по Ростову-на-Дону задержали 31-летнего местного жителя, который нес в своей сумке 3 кг наркотиков, идентифицированные позже экспертами как N-метилэфедрон — вещество из разряда амфетаминов, известное в узких кругах как «соль».

Источник: Комсомольская правда

— В сумке обнаружили несколько пакетов с расфасованным в них наркотиков, которые, как признался сам задержанные, он хранил для продажи, — сообщили газете «КП — Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области.

В настоящее время в отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере», санкции которой предусматривают до 20 лет лишения свободы.

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