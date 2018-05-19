Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в субботу

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1−2 часа с сохранением до конца дня 19 мая в отдельных районах города Москвы ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра порывами 12−17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует быть осторожными и внимательными.

В столице в субботу может выпасть 18 миллиметров осадков, что составляет порядка 35% от месячной нормы в мае.