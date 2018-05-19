Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин с непониманием позиции Меркель высказался после встречи
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Новорожденные близнецы показали силу настоящей братской любви (видео)
Эффектная коммунальная авария в Барнауле (видео)
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Возвращение моряков в Крым поставит крест на Порошенко - СМИ
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
"Все с ней спали": откровения работника Волочковой попали в Сеть
Отец прыгнул из самолета до аварии, оставив сына
Российская plus-size модель потеряла юбку на красной дорожке
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
14:19 (мск), источник: РИАМО

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в субботу

РИАМО — 19 мая. В отдельных районах Москвы в субботу ожидается гроза с дождем и усиление ветра до 17 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 94% 765 мм рт. ст. 4 м/с

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1−2 часа с сохранением до конца дня 19 мая в отдельных районах города Москвы ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра порывами 12−17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует быть осторожными и внимательными.

В столице в субботу может выпасть 18 миллиметров осадков, что составляет порядка 35% от месячной нормы в мае.

В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды на субботу из-за грозы, ветра.

Все новости региона
 Рома Зверь получил приз Каннского кинофестиваля за музыку к фильму Серебренникова
На востоке Москвы девушка отобрала у должницы свыше 100 тыс рублей
В Тегеране пригрозили возобновить обогащение урана до 20%
Порошенко рассказал о планах Украины на Крымский мост
Виктория Бекхэм нарушила традицию на свадьбе принца Гарри
Почему хамон такой дорогой?
Сумасшедшие фанаты: как люди смотрят королевскую свадьбу (фото)
Как женились русские цари и почему они были счастливее Виндзоров
Замуж за принца. Почему Меган Маркл не стала принцессой
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
ФХР хочет сохранить нынешний тренерский штаб сборной России В апреле Олег Знарок покинул пост главного тренера российской сборной, и. о. главного тренера команды был назначен Илья Воробьев
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Памятка отпускника: что нужно сделать в квартире на время отъезда
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Москве предрекли большую распродажу квартир
Леди
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Мы знаем, чем ты займешься сегодня. Ровно как и все редакторы на «Леди Mail.Ru». Да что там, как и весь мир!
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь