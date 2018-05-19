На востоке Москвы девушка отобрала у должницы свыше 100 тыс рублей

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестная, угрожая применением насилия, похитила у нее кошелек с документами и денежными средствами в размере более 100 тысяч рублей.

«Участковые задержали 22-летнюю подозреваемую в квартире одного из домов на Братиславской улице. Как было установлено, девушка требовала у заявительницы возврата долга в размере более 100 тысяч рублей. Так как потерпевшая денежные средства не возвращала, она стала угрожать ей и забрала деньги», — говорится в сообщении.