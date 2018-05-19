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14:34 (мск), источник: РИАМО

На востоке Москвы девушка отобрала у должницы свыше 100 тыс рублей

РИАМО — 19 мая. Полицейские в столичном районе Северное Измайлово задержали девушку, подозреваемую в самоуправстве, она отобрала у своей должницы кошелек со 100 тысячами рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестная, угрожая применением насилия, похитила у нее кошелек с документами и денежными средствами в размере более 100 тысяч рублей.

«Участковые задержали 22-летнюю подозреваемую в квартире одного из домов на Братиславской улице. Как было установлено, девушка требовала у заявительницы возврата долга в размере более 100 тысяч рублей. Так как потерпевшая денежные средства не возвращала, она стала угрожать ей и забрала деньги», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 330 УК РФ (самоуправство). Девушку отпустили под подписку о невыезде.

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