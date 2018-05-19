В Омской области маленькие дети подожгли свой дом, пока мама вышла во двор
Женщина успела эвакуировать сына и дочь из полыхающей комнаты.
Женщина успела эвакуировать сына и дочь из полыхающей комнаты.
Инцидент произошел в Шербакульском районе Омской области. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, мама 3-летнего мальчика и 5-летней девочки ненадолго вышла во двор собственного дома, а когда вернулась, все помещение уже было в дыму.
Огонь распространился по помещению в считанные минуты. Женщина вывела детей из горящего дома и вызвала спасателей.
Впоследствии выяснилось, что источником возгорания стали спички, которые смогли раздобыть дети, пока мама отлучилась.
В ведомстве отмечают, что только с начала 2018 года