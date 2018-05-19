В Омской области маленькие дети подожгли свой дом, пока мама вышла во двор

Инцидент произошел в Шербакульском районе Омской области. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, мама 3-летнего мальчика и 5-летней девочки ненадолго вышла во двор собственного дома, а когда вернулась, все помещение уже было в дыму.

В ведомстве отмечают, что только с начала 2018 года из-за детской шалости с огнем в регионе произошло уже 6 пожаров. Как отмечают спасатели, это особенно опасно тем, что дети не могут сами выбраться из дома, а напротив пытаются спрятаться в шкафу или под кроватью. Детям обязательно необходимо рассказать об опасности игр с огнем и научить, что делать в случае пожара. Кроме того, ребенок должен знать свои имя и фамилию, адрес, а также номер телефона пожарной службы — 101.