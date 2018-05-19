В Уфе пятилетнему мальчику потребовалась экстренная помощь спасателей

В Управлении гражданской защиты столицы пояснили, что бабушка гуляла с ребенком на площадке рядом с домом № 10/1 по улице Валерия Лесунова. Бегая по территории двора, мальчик не заметил ямку, которая осталась на площадке, после того как там был выкопан бетонный столб. Нога ребенка провалилась в отверстие и застряла в зазоре, образовавшемся в бетонном основании.