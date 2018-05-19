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15:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже от сильного ветра дерево упало на женщину

От сильного ветра дерево упало на голову проходившей мимо 62-летней женщине, сообщили очевидцы в «Систему-112». ЧП случилось у дома № 7 по улице Комиссаржевской около 19:00 в пятницу, 18 мая.

Информацию о происшествии корреспонденту РИА «Воронеж» подтвердили в пресс-службе МВД по Воронежской области. В полиции сообщили, что пострадавшая отпущена домой после оказания ей медпомощи. По факту ЧП проводится проверка.

По данным управления ГО и ЧС по Воронежу, за 18 мая поступило 98 заявок по аварийным деревьям. Около 14 деревьев упали на машины, 9 — на дома, 39 — на провода, 9 — на проезжую часть, 12 — на дворовую территорию.

Об упавших деревьях следует сообщать по телефону 112. Если дерево упало на машину, то горожанам советуют вызвать участкового для оформления протокола происшествия, не пытаться самостоятельно убрать дерево до оформления протокола, а затем позвонить по телефону 112.

Ранее Гидрометцентр России предупредил жителей Воронежской области о дожде, грозах и сильном ветре.

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