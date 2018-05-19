В Воронеже от сильного ветра дерево упало на женщину

Информацию о происшествии корреспонденту РИА «Воронеж» подтвердили в пресс-службе МВД по Воронежской области. В полиции сообщили, что пострадавшая отпущена домой после оказания ей медпомощи. По факту ЧП проводится проверка.

По данным управления ГО и ЧС по Воронежу, за 18 мая поступило 98 заявок по аварийным деревьям. Около 14 деревьев упали на машины, 9 — на дома, 39 — на провода, 9 — на проезжую часть, 12 — на дворовую территорию.

Об упавших деревьях следует сообщать по телефону 112. Если дерево упало на машину, то горожанам советуют вызвать участкового для оформления протокола происшествия, не пытаться самостоятельно убрать дерево до оформления протокола, а затем позвонить по телефону 112.