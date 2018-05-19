В Перми произошло массовое ДТП с троллейбусом

В полиции корреспонденту «АиФ-Прикамье» сообщили, что, по предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель Ford Fusion. Он ехал по улице Куйбышева со стороны Чкалова в направлении улицы Солдатова. Недалеко от троллейбусного депо водитель не выдержал безопасную дистанцию с двигавшимся впереди автомобилем такси Renault Logan и врезался в него. От удара автомобиль Ford отбросило на находившийся рядом троллейбус маршрута № 5.