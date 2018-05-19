В Петербурге мужчина с автоматом ворвался в пиццерию

В Петербурге мужчина с автоматом ворвался в пиццерию

В петербургскую пиццерию, расположенную по адресу Набережная Фонтанки, 34, ночью ворвался мужчина с автоматом в руках. Об этом РГ сообщил источник в правоохранительных органах.