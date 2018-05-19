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16:22 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге мужчина с автоматом ворвался в пиццерию

В петербургскую пиццерию, расположенную по адресу Набережная Фонтанки, 34, ночью ворвался мужчина с автоматом в руках. Об этом РГ сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, злоумышленник угрожал сотрудникам кафе. Менеджер заведения не растерялась и успела сделать звонок в полицию. Подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии.

У него изъяли автомат, заряженный девятью патронами и два магазина к нему. Проводится проверка случившегося.

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