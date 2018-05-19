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16:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре задержали водителя, который сбил мужчину и скрылся

Авария случилась в ночь на 19 мая на улице Северной.

28-летний мужчина за рулем Audi сбил 37-летнего краснодарца, который шел не по зебре. Водитель с места ДТП скрылся, однако в тот же день полиции удалось его найти.

— В отделе задержанный рассказал, что покинул место аварии из-за страха ответственности. По его словам, пешехода он в темноте не заметил. За оставление места ДТП составили административный протокол. Мужчине грозит лишение прав на полтора года и административный арест на 15 суток, — сообщили «Комсомольской правде"-Кубань» в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

Пешеход получил серьезные травмы, степень тяжести которых предстоит установить экспертам. По результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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