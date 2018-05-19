В Краснодаре задержали водителя, который сбил мужчину и скрылся
Авария случилась в ночь на 19 мая на улице Северной.
Авария случилась в ночь на 19 мая на улице Северной.
28-летний мужчина за рулем Audi сбил 37-летнего краснодарца, который шел не по зебре. Водитель с места ДТП скрылся, однако в тот же день полиции удалось его найти.
— В отделе задержанный рассказал, что покинул место аварии
Пешеход получил серьезные травмы, степень тяжести которых предстоит установить экспертам. По результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.