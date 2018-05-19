Грабитель из Лондона, убивший гражданку Молдовы, отправится за решетку на 29 лет

Источник: Комсомольская правда

Грабитель из Лондона, убивший гражданку Молдовы, отправится в тюрьму. Инцидент произошел в столице Великобритании в канун Рождества: 31-летний Касим Льюис хладнокровно зарезал молдаванку Юлиану Тудос в парке, попутно нанеся ей несколько ударов по голове, сообщает regional.md со ссылкой на американскую прессу.

По версии следствия, убийца хотел ограбить свою жертву. Он забрал все деньги, которые были при ней. Преступник отправится за решетку на ближайшие 29 лет.