Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эстония меняет позицию по РФ, чтобы избежать ошибок Украины - СМИ
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
Свадьба Маркл и принца Гарри: что нужно знать о влюбленных
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
"Все с ней спали": откровения работника Волочковой попали в Сеть
Отец прыгнул из самолета до аварии, оставив сына
Глава Сербии сообщил о срочных звонках Путину с просьбой о помощи
Вертолет сбросил контейнер с боеприпасами на школу
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
15Замуж за принца
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
16:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Грабитель из Лондона, убивший гражданку Молдовы, отправится за решетку на 29 лет

Он совершил свое хладнокровное преступление в канун Рождества.

Источник: Комсомольская правда

Грабитель из Лондона, убивший гражданку Молдовы, отправится в тюрьму. Инцидент произошел в столице Великобритании в канун Рождества: 31-летний Касим Льюис хладнокровно зарезал молдаванку Юлиану Тудос в парке, попутно нанеся ей несколько ударов по голове, сообщает regional.md со ссылкой на американскую прессу.

По версии следствия, убийца хотел ограбить свою жертву. Он забрал все деньги, которые были при ней. Преступник отправится за решетку на ближайшие 29 лет.

Погибшая работала в баре в Лондоне, ей было всего 22 года.

Все новости региона
 В Молдове пенсии в три раза меньше, чем в Румынии
Ренато Усатый снят с международного розыска по линии Интерпола
Принц Гарри женился на Меган Маркл
Порошенко рассказал о планах Украины на Крымский мост
Виктория Бекхэм нарушила традицию на свадьбе принца Гарри
Кадыров рассказал о попытке захвата прихожан церкви в Грозном
Почему хамон такой дорогой?
Знарку предложили вернуться в сборную России
Как женились русские цари и почему они были счастливее Виндзоров
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
ФХР хочет сохранить нынешний тренерский штаб сборной России В апреле Олег Знарок покинул пост главного тренера российской сборной, и. о. главного тренера команды был назначен Илья Воробьев
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Мы знаем, чем ты займешься сегодня. Ровно как и все редакторы на «Леди Mail.Ru». Да что там, как и весь мир!
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь