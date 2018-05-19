В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 20 человек

Сообщение о пожаре девятиэтажного жилого дома на Уралмаше поступило в 12:20. На место выехали четыре единицы техники и 16 человек личного состава.

По данным ведомства, горела квартира на шестом этаже, хозяев которой не было на месте. Пожар тушили с автолестниц. По лестничным маршам эвакуировали всех жильцов подъезда — 20 человек, в том числе пять детей.