В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 20 человек
В Екатеринбурге произошел пожар на шестом этаже многоквартирного дома. В результате ЧП из здания эвакуировали 20 человек, сообщили «РГ» в Главном управлении МЧС по Свердловской области.
В Екатеринбурге произошел пожар на шестом этаже многоквартирного дома. В результате ЧП из здания эвакуировали 20 человек, сообщили «РГ» в Главном управлении МЧС по Свердловской области.
Сообщение о пожаре девятиэтажного жилого дома на Уралмаше поступило в 12:20. На место выехали четыре единицы техники и 16 человек личного состава.
По данным ведомства, горела квартира на шестом этаже, хозяев которой не было на месте. Пожар тушили с автолестниц. По лестничным маршам эвакуировали всех жильцов подъезда — 20 человек, в том числе пять детей.
Пострадавших нет. Площадь пожара составила 40 кв. м. Причина возгорания устанавливается. По предварительной версии, оно возникло