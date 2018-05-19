Кадыров рассказал о попытке захвата прихожан церкви в Грозном

«Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран», — подчеркнул Кадыров. По его словам, во время спецоперации погибли двое полицейских.

«По последней информации, погибли двое сотрудников полиции и еще двое были ранены. Кроме того, погиб один прихожанин, еще один получил ранения», — уточнил представитель правоохранительных органов.

Он добавил, что боевики были вооружены бутылками с горючей смесью. Также при себе у них был двуствольный обрез, пистолеты, ножи и маленькие топорики.