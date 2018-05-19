Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После слов Владимира Путина Армения сменила мнение по РФ
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Фотограф превращает животы рожениц в произведения искусства
Анастасия Заваротнюк больше не скрывает правду о муже
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Армения предъявляет новые требования к РФ по Кавказу
Россия предъявила претензии Казахстану
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
"Все с ней спали": откровения работника Волочковой попали в Сеть
Судья угомонила истерику Волочковой одной фразой
Посольство подтвердило: россиянина приговорили к казни в Ираке
14 самолетов-разведчиков засекли у границ России
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
15Замуж за принца
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
17:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Кадыров рассказал о попытке захвата прихожан церкви в Грозном

В Грозном убиты четверо боевиков, которые пытались захватить прихожан православной церкви. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает «Интерфакс».

«Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран», — подчеркнул Кадыров. По его словам, во время спецоперации погибли двое полицейских.

«По последней информации, погибли двое сотрудников полиции и еще двое были ранены. Кроме того, погиб один прихожанин, еще один получил ранения», — уточнил представитель правоохранительных органов.

Он добавил, что боевики были вооружены бутылками с горючей смесью. Также при себе у них был двуствольный обрез, пистолеты, ножи и маленькие топорики.

По словам собеседника агентства, спецоперация заняла несколько минут, ее проведение контролировал лично Кадыров. В настоящее время устанавливаются личности боевиков.

Кадыров: убиты боевики, пытавшиеся по приказу Запада захватить церковь в Грозном
Во время загрузки произошла ошибка.
17:42 (мск)© Ньюстюб
Принц Гарри женился на Меган Маркл
Порошенко рассказал о планах Украины на Крымский мост
Виктория Бекхэм нарушила традицию на свадьбе принца Гарри
Почему хамон такой дорогой?
Знарку предложили вернуться в сборную России
Как женились русские цари и почему они были счастливее Виндзоров
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
ФХР хочет сохранить нынешний тренерский штаб сборной России В апреле Олег Знарок покинул пост главного тренера российской сборной, и. о. главного тренера команды был назначен Илья Воробьев
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Мы знаем, чем ты займешься сегодня. Ровно как и все редакторы на «Леди Mail.Ru». Да что там, как и весь мир!
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь