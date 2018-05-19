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21:19 (мск), источник: Podrobno.uz

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении учительниц, рисовавших двойки на лбу первоклашкам

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В отношении учительниц, рисовавших двойки на лбах первоклашек, возбуждено уголовное дело.

Источник: Podrobno.uz

Прокуратура Бекабада завершила доследственную проверку по нашумевшему в социальных сетях инциденту, когда учительница школы № 5 загрузила в интернет фотографии первоклассников с двойками на лбу.

Следствие выяснило, что третьего мая 2018 года учительница начальных классов М. Хамидова нарисовала двойки на лбах четырех ребят из 1 «Ж» класса, объяснив это тем, что они не выполнили домашнего задания.

«Узнав об этом, ее коллега С. Рахмонова, питающая неприязнь к Хамидовой, на следующий день позвала учеников к себе и вновь нарисовала двойки на лбах детей. Сфотографировав ребят, она выложила фото в интернет и написала, что двойки якобы были нарисованы Хамидовой», — отметили в прокуратуре.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что должностные лица школы похитили путем растраты более 21 миллиона сумов бюджетных средств.

По итогам проверки учителя М. Хамидова и С. Рахмонова были уволены. Директор школы Д. Бабамуратова и пять ее заместителей также лишились должностей за серьезные упущения в работе. Заведующий отделом народного образования Бекабада М. Кузибаев получил дисциплинарное наказание в виде выговора.

По обоим фактам возбуждено уголовное дело в соответствии, ведется предварительное следствие.

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