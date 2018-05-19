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21:10 (мск), источник: СуперОмск

В Омске иномарка сбила девочку-подростка на «зебре»

Авария произошла около 11:50 в субботу, 19 мая, на улице Будеркина.

По предварительным данным омской Госавтоинспекции, 42-летний водитель автомобиля «Ниссан» в районе дома № 2 по улице Будеркина сбил 16-летнюю девочку, которая в это время шла через дорогу по пешеходному переходу без светофора.

В результате аварии школьница была доставлена в больницу.

Как отметили в ГИБДД, признаков опьянения у водителя «Ниссана» не было. Полиция по факту аварии проводит проверку.

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