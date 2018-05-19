В Омске иномарка сбила девочку-подростка на «зебре»
Авария произошла около 11:50 в субботу, 19 мая, на улице Будеркина.
Авария произошла около 11:50 в субботу, 19 мая, на улице Будеркина.
По предварительным данным омской Госавтоинспекции, 42-летний водитель автомобиля «Ниссан» в районе дома № 2 по улице Будеркина сбил 16-летнюю девочку, которая в это время шла через дорогу по пешеходному переходу без светофора.
В результате аварии школьница была доставлена в больницу.
Как отметили в ГИБДД, признаков опьянения у водителя «Ниссана» не было. Полиция по факту аварии проводит проверку.