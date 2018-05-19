В Башкирии сильным порывом ветра сорвало крышу со здания общежития колледжа
УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В
УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В
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«Этим летом здание 1960 года постройки планировалось капитально отремонтировать. Всего в общежитии проживало 32 студента колледжа. До окончания учебного процесса они будут проживать по местам своего жительства», — пояснили в МЧС.
Как сообщалось ранее, 19 мая на территории республики прошли сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с.