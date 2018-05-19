В Башкирии сильным порывом ветра сорвало крышу со здания общежития колледжа

По информации пресс-службы регионального МЧС, на место случившегося прибыла оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. Выяснилось, что в результате порыва ветра сорвало 390 кв. метров профнастила из общих 450. Погибших и пострадавших нет.

«Этим летом здание 1960 года постройки планировалось капитально отремонтировать. Всего в общежитии проживало 32 студента колледжа. До окончания учебного процесса они будут проживать по местам своего жительства», — пояснили в МЧС.